15:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Прядкин: "В матче "Арсенал" - "Урал" скачков коэффициентов не зафиксировано"

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил "СЭ", как идет проверка по матчу 19-го тура чемпионата  "Арсенал""Урал" (2:0). После него в соцсетях были высказаны мнения об игре вратаря гостей Николая Заболотного. "Заболотный не особо хочет сегодня ловить", – написал в "Твиттере" экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин. Президент "Урала" Григорий Иванов заметил, что "Заболотный немного не в себе".

– Какие выводы сделали по резонансному матчу "Арсенал""Урал"? - вопрос Прядкину.

– Есть данные нашего партнера – скачков коэффициентов не зафиксировано. Мы поручили нашему специалисту из службы безопасности проанализировать данные других букмекерских контор. (Сергей ЕГОРОВ)

Как играл вратарь "Урала". Видео двух голов //
Руслан Нигматуллин: "Я просто усомнился в квалификации вратаря "Урала" //
Григорий Иванов: "По телекартинке видел, что Заболотный немного не в себе" //
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