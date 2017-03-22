Сергей Прядкин: "В матче "Арсенал" - "Урал" скачков коэффициентов не зафиксировано"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил "СЭ", как идет проверка по матчу 19-го тура чемпионата "Арсенал" – "Урал" (2:0). После него в соцсетях были высказаны мнения об игре вратаря гостей Николая Заболотного. "Заболотный не особо хочет сегодня ловить", – написал в "Твиттере" экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин. Президент "Урала" Григорий Иванов заметил, что "Заболотный немного не в себе".

– Какие выводы сделали по резонансному матчу "Арсенал" – "Урал"? - вопрос Прядкину.

– Есть данные нашего партнера – скачков коэффициентов не зафиксировано. Мы поручили нашему специалисту из службы безопасности проанализировать данные других букмекерских контор. (Сергей ЕГОРОВ)

Как играл вратарь "Урала". Видео двух голов //

Руслан Нигматуллин: "Я просто усомнился в квалификации вратаря "Урала" //

Григорий Иванов: "По телекартинке видел, что Заболотный немного не в себе" //

Александр Тарханов об игре Заболотного: "Всегда Россия полна слухами"