Сергей Прядкин: "В этом сезоне чемпионат получился очень интересным"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин считает, что нынешний сезон в чемпионате России получился очень интересным. Также он уверен, что смена чемпиона является положительным моментом.

– В первую очередь, стоит отметить, что чемпионат получился очень интересным, – цитируют "Известия" Прядкина. – Кстати, это происходит уже не первый сезон – последние несколько лет в национальном первенстве идет очень захватывающая борьба за титул. Даже сейчас, за тур до окончания сезона, остается очень много вопросов относительно итоговых позиций клубов в турнирной таблице. В заключительных играх разыграются и еврокубковые путевки, и прямой вылет, и места в стыках. По сути, кроме чемпиона, мы еще ничего не знаем. Крайне интересно дождаться заключительного тура и увидеть окончательное расположение команд.

– Смена чемпиона – положительный момент для РФПЛ?

– Думаю, это хорошо для РФПЛ. Это говорит о том, какая высокая конкуренция в нашем футболе, а также о классе нашего чемпионата. Не стоит забывать, что со следующего сезона мы увеличиваем свое представительство в Лиге чемпионов до трех клубов – это также показывает уровень российского футбола.