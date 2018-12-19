Сергей Прядкин: "В чемпионате сейчас пауза – так что мне будет чуть полегче"

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин, который будет исполняющим обязанности президента Российского футбольного союза (РФС), отметил, что у него не будет проблем с новой должностью посередине сезона.

– В чемпионате сейчас пауза, календарь сверстан. Так что мне будет чуть полегче, – сказал Прядкин. – Моя цель, достойно провести конференцию, подготовиться к ней.

Исполком РФС назначил дату проведения внеочередной отчетно-выборный конференции РФС на 22 февраля 2019 года. До этого момента исполняющим обязанности президента РФС будет глава российской премьер-лиги Сергей Прядкин. В среду стало известно, что Виталий Мутко покидает пост президента РФС. (Андрей Михайлов)

Мутко покидает пост президента РФС. Прядкин - исполняющий обязанности. Live!