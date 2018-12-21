Сергей Прядкин: "Уйти из РПЛ могу только по решению руководителей клубов"

Исполняющий обязанности главы РФС и президент РПЛ Сергей Прядкин подчеркнул: решение по главе организации принимают руководители клубов, а не РФС.

Ранее появилась информация, что генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус до конца текущего года может покинуть свой пост и войти в команду Александра Дюкова, который, как ожидается, возглавит РФС. Кроме того, возможен вариант, при котором Геркус станет главой премьер-лиги.

- Вне зависимости от того, кто возглавит РФС, этому человеку нужно будет выстраивать отношения со всеми четырьмя российскими футбольными лигами, - цитирует "РИА Новости" Прядкина. -Ведь все они - юридические лица. Мои избиратели – это руководители клубов премьер-лиги. Вот как они решат, так и будет. Вот решат они, что Сергей Геннадьевич (Прядкин) не годится или не справляется, и Сергей Геннадьевич пойдет на отдых или будет искать другое место работы. Так что это не РФС решает, кто управляет лигой.

По ощущениям, никаких трений (с РФС) возникнуть не должно, так как мы делаем одно общее дело.