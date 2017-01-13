Сергей Прядкин: "Уверен, "Томь" сезон доиграет

Президент РФПЛ Сергей Прядкин в интервью "СЭ" выразил уверенность, что "Томь", несмотря на финансовые проблемы, сможет доиграть сезон до конца.

– 2016-й с финансовой точки зрения был тяжелым. В этом году, похоже, улучшения не предвидится. Доиграет ли чемпионат "Томь", где самая тяжелая ситуация?

– Сложности там были и остаются. Но есть уверенность в том, что клуб доиграет чемпионат и сделает это достойно. Основана уверенность на диалоге с руководством "Томи".

– Но из команды продолжают уходить ведущие игроки.

– На этот процесс мы повлиять не можем. Вопросы по составу – дело клуба. Возвращаясь к вашему первому вопросу, скажу, что более цельную картину по финансовой ситуации будем знать к концу месяца, когда пройдет общее собрание лиги.

– Из-за чего возникли проблемы в "Томи"?

– Насколько владею информацией, у клуба два крупных спонсора. Один полностью выполнил свои обязательства, второй частично. Неисполнение обязательств и повлияло на ситуацию с долгами.

– Из "Томи" уходит весь основной состав. Весной команду ждут разгромы?

– Уверен, что этого не будет. В "Томи" соберут боеспособный состав. (Сергей ЕГОРОВ)

Сергей Прядкин: "Бюджеты урезают все клубы"