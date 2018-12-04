Сергей Прядкин: "Уменьшения числа клубов РПЛ не будет"

Президент РПЛ Сергей Прядкин после общего собрания клубов премьер-лиги назвал суммы, необходимые командам для выступления в чемпионате России. По его словам, для простого существования клубам нужно минимум 750 миллионов рублей.

- Мы знаем, что для достойного выступления в РПЛ нужен миллиард рублей. Чтобы просто существовать - минимум 750 миллионов, - сказал Прядкин. - Мысли об уменьшении числа клубов премьер-лиги уже были, но этого не произойдет. (Андрей Михайлов)

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