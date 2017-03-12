Сергей Прядкин: "У "Томи" неплохая команда, надо отдать должное Петракову"

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин уверен, что "Томь" в этом сезоне преподнесет еще несколько сюрпризов. По его словам, главному тренеру томичей Валерию Петракову, несмотря на стесненные возможности, удалось выстроить неплохую команду.

- Честно говоря, первый их матч не видел, но посмотрел полностью игру с ЦСКА, - приводит ТАСС слова Прядкина. - Надо отдать должное Валерию Петракову - команда неплохая, она еще даст бой. Конечно, резерв у него слабый, но у меня есть предчувствие, что "Томь" еще потреплет нервы, и не одной команде. Учтите, что "Томь", по сути, сыграла с одними из лидеров чемпионата; у них еще будут матчи с соперниками более низкого класса, и в самой "Томи", мне кажется, складывается хороший коллектив.