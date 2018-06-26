Сергей Прядкин: "У РФПЛ пока нет титульного спонсора"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что в новом сезоне у лиги пока не будет титульного спонсора. Однако, по его словам, лига готова переименовать чемпионат России, если титульный спонсор будет найден.

- Могу честно сказать – пока титульного спонсора не будет, - цитируют Прядкина Известия. - Команда, которая занимается развитием лиги и реализацией маркетинговых прав, выступает за то, чтобы уйти от одного титульного спонсора к нескольким крупным партнерам, которые бы на равных правах участвовали в спонсировании чемпионата. Но если мы найдем партнера с очень серьезным предложением, мы готовы дать ему титульные права и переименовать чемпионат.