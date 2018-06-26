Сергей Прядкин: "У РФПЛ пока нет титульного спонсора"

- Могу честно сказать – пока титульного спонсора не будет, - цитируют Прядкина Известия. - Команда, которая занимается развитием лиги и реализацией маркетинговых прав, выступает за то, чтобы уйти от одного титульного спонсора к нескольким крупным партнерам, которые бы на равных правах участвовали в спонсировании чемпионата. Но если мы найдем партнера с очень серьезным предложением, мы готовы дать ему титульные права и переименовать чемпионат.
Дополнительная информация
https://iz.ru/759528/sevastian-terletckii/sergei-priadkin-chm-2018-privlechet-ogromnuiu-novuiu-auditoriiu