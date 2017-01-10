17:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Прядкин: "У нас были вопросы по "Томи", а по "Анжи" вопросов нет"

0
0
0

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что у лиги нет вопросов к "Анжи" по поводу смены собственника и новом векторе развития клуба. В конце декабря махачкалинцы объявили о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера.

– Из СМИ мы узнали, что у "Анжи" поменялся собственник, – цитирует "Р-Спорт" Прядкина. – Документы к нам еще не пришли, ведь мы только вот второй день как вышли после праздников. Мы уже запросили всю документацию о процессах в "Анжи".

"Анжи" – это хорошая команда, у нее есть потенциал. О сообщениях СМИ пока преждевременно говорить. Мы следим за этим процессом, но я ни в коем случае не могу сказать, что "Анжи" ослабеет. Там хороший состав с глубиной скамейки. Плюс в ряде СМИ проскользнула информация, что Сулейман Керимов продолжает участвовать в оказании помощи. В общем, у нас были вопросы по "Томи", а по "Анжи" вопросов нет.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170110/1114754429.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ