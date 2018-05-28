Сергей Прядкин: "У нас будут красные мячи как в Канаде"

Президент премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что технический спонсор Nike предоставил для чемпионата России новый контрастный мяч. Напомним, в первых весенних турах у телезрителей возникли претензии к прежней расцветке.

– Будут красные мячи! Мы их уже получили, - отметил Прядкин. - Такие же используются в чемпионате Канады. По нашей просьбе технический спонсор сделал для нас по-настоящему яркий мяч, который на телекартинке не будет ни с чем сливаться. (Филипп ПАПЕНКОВ)