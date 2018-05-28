14:37 | Футбол — РФПЛ

Сергей Прядкин: "У нас будут красные мячи как в Канаде"

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Президент премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что технический спонсор Nike предоставил для чемпионата России новый контрастный мяч. Напомним, в первых весенних турах у телезрителей возникли претензии к прежней расцветке.

– Будут красные мячи! Мы их уже получили, - отметил Прядкин. - Такие же используются в чемпионате Канады. По нашей просьбе технический спонсор сделал для нас по-настоящему яркий мяч, который на телекартинке не будет ни с чем сливаться. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. Итоги сезона
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Zico-wc

Хорошо, что не шайбы.

14:55

delacrua

а что не голубой?

14:55

баламошка

Догадалися, наконец-то, вундеркинды.

14:43

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