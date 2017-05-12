Сергей Прядкин: "Тосно" должен играть в РФПЛ в том регионе, в котором зарегистрирован"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что "Тосно" сможет проводить домашние матчи в высшем дивизионе только в том регионе, в котором зарегистрирован. "Тосно" досрочно занял второе место в ФНЛ сезона-2016/17, выйдя в РФПЛ. Клуб представляет Ленинградскую область, но при этом домашние матчи в сезоне-2016/17 команда проводит на стадионе "Электрон" в Великом Новгороде.

Как ранее сообщил генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко, клуб намерен играть в Великом Новгороде и в РФПЛ, а в качестве резервной арены собирается заявить стадион "Петровский" в Санкт-Петербурге.

– В РФПЛ клуб должен играть там, где зарегистрирован, – цитирует ТАСС Прядкина. – Выход для них (для "Тосно") один – играть в своем регионе, искать там соответствующую арену. А смена места регистрации и юридического лица – это очень длительная процедура.

Мы и РФС будем встречаться с руководством "Тосно" на следующей неделе, будем все обсуждать. В лигу пришло письмо о том, что отдел лицензирования РФС начал лицензирование "Тосно". Регламенты у ФНЛ и РФПЛ разные. Посмотрим, что "Тосно" предложит с точки зрения соответствия критериям РФПЛ.

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