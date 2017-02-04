Сергей Прядкин: "Томь" не снимется с розыгрыша чемпионата России"

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин уверен, что "Томь" не станет сниматься с чемпионата из-за финансовых проблем. Ранее сообщалось, что томичи не выплачивают зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона.

Зимой команду покинуло большое число футболистов основного состава, воспользовавшись возможностью расторгнуть контракт через Палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).

- Беспокойства и опасности, что команда сойдет с дистанции из-за финансовых проблем, нет, - приводит ТАСС слова Прядкина. - Огромное спасибо властям региона, Виталий Леонтьевич Мутко много уделил этому внимания.

В понедельник-вторник у меня будет разговор с генеральным директором томичей Русланом Киселевым, и я буду владеть более детальной информацией. Но обычно мы на связи, когда ситуация обострена, так что сейчас она, судя по всему, выравнивается.

В декабре губернатор области, президент клуба Сергей Жвачкин заявил, что вопросы по долгам будут решены в первом квартале текущего года. Из-за проблем с долгами на "Томь" до сих пор наложен запрет на регистрацию новичков.