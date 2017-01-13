Сергей Прядкин: "Средняя зарплата в РФПЛ - около миллиона рублей"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин в интервью "СЭ" рассказал, что средняя зарплата футболистов РФПЛ составляет около 800 тысяч - миллиона рублей.

– Представим идеальную ситуацию – клуб платит игрокам по своим доходам, а не столько, сколько может дать губернатор. Какой в этом случае может быть месячная зарплата игрока?

– Сначала скажу о другом. Клубы без поддержки бюджета выжить не смогут. Наверное, есть, если говорить об РФПЛ, два региона, способные привлекать серьезное небюджетное финансирование, – Татарстан и Башкортостан. Краснодар не беру, там клуб частный. В остальных же случаях, если региональные власти прекратят финансирование, клубы могут потерять профессиональный статус. У нас есть колоссальная разница в оплате труда футболистов между клубами первой и второй восьмерок. Но это не значит, что вторая восьмерка неконкурентоспособна. Посмотрите на "Амкар" – пермяки и играют хорошо, и на продаже футболистов зарабатывают.

– Президент "Урала" говорит о том, что гонорар в миллион рублей в месяц может стать потолком для премьер-лиги. Как относитесь к такой идее?

– Скажу, что для ряда клубов это очень хорошая зарплата. Читал это интервью в "СЭ" и согласен со словами Григория Иванова – ведомости действительно порой раздуты.

– Какова средняя зарплата футболиста в лиге?

– Около 800 тысяч – миллиона рублей. (Сергей ЕГОРОВ)

Сергей Прядкин: "Бюджеты урезают все клубы"