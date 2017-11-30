Сергей Прядкин: "Средняя посещаемость матчей РФПЛ в этом сезоне возросла до 13 тысяч"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что хочет, чтобы клубы соблюдали корпоративную этику. Он также добавил, что "Спартак", "Зенит" и "Краснодар" дают лиге большой рейтинг посещаемости.

– В декабре на исполкоме подведут итоги осенней части чемпионата. Какой недочет вас волнует больше всего?

– Мне бы хотелось, чтобы клубы соблюдали корпоративную этику. Не надо говорить, что одним можно, а другим нельзя. Мы потому и занимаем достаточно жесткую позицию по Хабаровску, – сказал Прядкин. – Пусть все команды туда летают, а судья сам будет принимать решение. Никто не хочет вредить здоровью игроков, но все должны играть в рамках принятого регламента.

Еще один момент. Мне бы хотелось, чтобы РФПЛ зарабатывала больше, и мы отошли от финансирования клубов региональными бюджетами или государственными компаниями. Для этого надо иметь больше дохода с точки зрения заработка РФПЛ и самого клуба. Я понимаю наших вещателей. Стоимость рекламного времени у нас не такая, как на Западе. Мы понимаем реалии, но хотелось бы больше зарабатывать.

– Как обстоят дела с посещаемостью?

– Все зависит от результата команды. Если взять "Спартак", который стал чемпионом, то там даже дорогие VIP-ложи все раскупили. Клуб сейчас даже задумывается о том, как увеличить эти ложи на "Открытие Арене". Стало ходить больше рядовых болельщиков. А вот в Казани посещаемость немного снизилась. Но средняя посещаемость возросла. Сейчас она составляет тринадцать тысяч.

– А в прошлом году?

– Около двенадцати. Нам важно правильно распорядиться наследием, которое останется после чемпионата мира. Отмечу, что "Спартак", "Зенит" и "Краснодар" дают нам достаточно большой рейтинг с точки зрения посещаемости.

– Завтра пройдет жеребьевка чемпионата мира. Каких соперников хотели, расскажите о ваших предпочтениях для сборной России?

– Я один раз отгадал жеребьевку, будучи членом делегации в Польше. Даже некоторые товарищи кое-что мне проспорили. Но сейчас я не хочу. Уверен, что ребята приложат все силы для того, чтобы достойно выступить на домашнем чемпионате мира. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что жеребьевка финальной части ЧМ-2018 пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, начало – в 18.00 по московскому времени.