Сергей Прядкин: "Спартак" еще вернется на вершину таблицы"

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин выразил мнение, что "Спартак", несмотря на все проблемы, остается одним из лидеров российского футбола и еще вернется на вершину турнирной таблицы. "Спартак" после 14 туров премьер-лиги занимает девятое место, набрав 19 очков.

- Несмотря на все проблемы, клуб остается одним из лидеров нашего футбола, - цитирует "РИА Новости" Прядкина. - Да, есть много критики со стороны прессы, болельщиков. Но к "Спартаку" всегда было приковано повышенное внимание. У красно-белых стабильный и сильный состав, по моему мнению, они еще вернутся на вершину таблицы.