Сергей Прядкин: "Со следующего сезона РПЛ будет участвовать в лицензировании клубов"

Глава РПЛ Сергей Прядкин в интервью "Коммерсанту" рассказал, что процесс лицензирования клубов станет более строгим. По его словам, со следующего сезона непосредственное участие в этом будет принимать РПЛ.

– И чем заменить поступления из бюджетов, особенно небольшим клубам?

– Многое зависит от того, как клуб управляется. Опять вернусь к "Ростову". Там новая команда управленцев, мы к ней, если честно, поначалу отнеслись настороженно, но теперь видим, что люди знают, что делают. В качестве примера приведу историю с ковром, который кто-то из болельщиков принес на матч. История вызвала отклик в соцсетях, а клуб тут же подхватил волну. В продаже появились футболки "Ростова" в ковровой расцветке, сувенирная продукция и прочее. Так что при правильном подходе клубы могут сами зарабатывать. Лига же со своей стороны стремится к тому, чтобы обеспечить клубам некий базовый доход. Минимальная сумма, которая была бы приемлема,– эквивалент €10 млн в год. С учетом того что минимальный бюджет для существования в РПЛ составляет около 1 млрд рублей (около 13,5 миллиона евро), это было бы очень существенной поддержкой. Пока мы только в начале пути, но потихоньку ситуация меняется. Сейчас мы проводим ребрендинг лиги, и это не просто смена вывески, а создание более качественного продукта. Но последнее очень трудно сделать, если не подталкивать клубы к тому, чтобы они двигались в нужном направлении.

– Как вы собираетесь на них воздействовать? Пока кажется, что лига скорее устраняется от принятия решений. Яркий пример – ситуация с "Анжи". В футбольном мире все прекрасно знали, что махачкалинцы испытывают серьезнейшие финансовые трудности, но тем не менее они получили лицензию и были допущены к участию в чемпионате. А теперь не понятно, сумеют ли они его доиграть до конца.

– Со следующего сезона РПЛ впервые будет участвовать в лицензировании клубов. Это решение уже поддержало руководство РФС. Отныне без положительного заключения лиги лицензии на участие в чемпионате России выдаваться не будут.

До сих пор у нас не было абсолютно никаких рычагов в этом вопросе. Все решения по лицензированию клубов принимались РФС. Что касается того, что о ситуации в "Анжи" было всем известно… Честно говоря, не предполагал, что так будет. Я больше скажу: когда Сулейман Керимов еще в 2013 году уходил из "Анжи", он говорил, что сохранит частичное финансирование. Так и есть. Другое дело, что эти деньги – так решил Керимов – выделяются только на содержание академии "Анжи", на зарплаты футболистам их не потратишь. Но, как бы то ни было, это тоже существенная поддержка. Однако все это не отменяет того, что нужно менять критерии лицензирования. Иначе качественный продукт мы не создадим.

О том, что с нового сезона критерии лицензирования будут ужесточены, прекрасно знают и в клубах. Более того, если бы они действовали сейчас, некоторые, например "Енисей", вообще не прошли бы лицензирование.