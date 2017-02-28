Сергей Прядкин: "Слова Петракова? Даже обсуждать это не буду"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что футболисты "Томи" должны играть для себя, своего города и родины. В декабре 2016 года "Томь" предложила футболистам расторгнуть контракты с командой из-за финансовых проблем. Вчера губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что клуб получил средства для погашения долгов перед игроками.

Ранее главный тренер "Томи" Валерий Петраков в интервью для "СЭ" не исключил, что игроки в оставшихся матчах будут думать о подковерных играх ввиду отсутствия мотивации.

– Я даже не хочу это обсуждать, – цитирует ТАСС Прядкина. – Я считаю, что игроки работают прежде всего на свой авторитет, там есть и молодые ребята, им надо расти, развиваться. Понимаю, что они могут быть обижены поведением ряда своих партнеров, но, повторюсь, я даже не хочу на эту тему рассуждать – ребята должны играть для себя, для своего города, родины.