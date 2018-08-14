Сергей Прядкин: "Ситуация с "Анжи" не совсем нормальная. Направил письмо главе Дагестана"

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин обеспокоен ситуацией вокруг "Анжи" и отправил соответствующее письмо временно исполняющему обязанности главы Дагестана Владимиру Васильеву.

Ранее президент "Анжи" Осман Кадиев заявил, что долги клуба выросли до 248 миллионов рублей и растут каждый день, генеральный директор Олег Флегонтов подчернул, что акция "Анжи" Живи!" эффекта не принесла.

- У меня должна была состояться встреча по "Анжи". Скажу так, что ситуация сейчас не совсем нормальная, - цитирует Прядкина ТАСС, - Я направил письмо главе Дагестана, без поддержки региона будет сложно существовать такому клубу. Также я постоянно на связи с Флегонтовым, "Анжи" - частный клуб, поэтому такая работа должна проводиться регулярно.

На данный момент опасений за какое-то экстраординарное развитие событий нет. Перед началом сезона все клубы проходили лицензирование, я говорил с представителями Российского футбольного союза, и финансовых опасений перед стартом сезона не было.

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