Сергей Прядкин: "Систему определения взятия ворот ставить надо"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин в интервью ТАСС отметил, что лига будет стремиться к введению системы видеоповторов. По его словам, систему видеоассистентов поддерживают 90 процентов клубов.

– Сезон начался с матча за Суперкубок, после которого главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прямо на награждении сказал вам, что стране нужны видеоповторы.

– Учитывая эмоциональное состояние Юрия Павловича в тот момент, его можно понять. Этот процесс достаточно сложный. Наверное, он облегчил бы принятие решений и сгладил бы углы во время встречи. Но вот сейчас мы были на конгрессе УЕФА, а до этого были вместе с Александром Александровичем Алаевым (генеральный директор РФС) на собрании национальных федераций, где одним из вопросов обсуждалось судейство. Это очень сложно. Установить – это одно. Полагаю, у нас найдутся клубы, готовые установить эту систему. Я говорю прежде всего о Сергее Николаевиче Галицком (владелец ФК "Краснодар"). Наверное, это возможно на стадионах "Спартака", "Зенита", Евгений Леннорович Гинер (президент ЦСКА) с удовольствием бы поставил, да и ряд других клубов. Разрешение мы получим, но ведь еще нужно подготовить необходимое количество арбитров, а этим во время матча должны заниматься минимум два действующих арбитра. Мы будем к этому стремиться, проводить тестовые игры.

Систему определения взятия ворот ставить надо, поскольку несколько эпизодов, повлиявших на ход матчей, у нас уже были в этом сезоне. В принципе, систему видеоассистентов поддерживают 90 процентов клубов.



