Сергей Прядкин: "Сезон-2018/19 будет переходным для РФПЛ - лига будет играть активную роль в лицензировании клубов"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин на пресс-конференции после заседания совета директоров Европейской Ассоциации профессиональных футбольных лиг (ЕПФЛ) рассказал об изменениях в регламенте премьер-лиги. По его словам, с нового сезона РФПЛ будет играть активную в лицензировании клубов.



- Почему все проблемы с регламентом не до начала чемпионата, а в процессе. Будет ли в регламенте точно прописано, в каких случаях матч будет проводиться, а когда нет?

- Текущих отступлений от регламента не было. Вы говорите о том, что нужно предусмотреть какие-то форс-мажорные ситуации. Со следующего сезона РФПЛ будет играть самую активную роль по лицензированию клубов. Будет выработан ряд критериев, которые будет утверждать премьер-лига в лице противления или общего собрания. Мы их разрабатываем, но примерно они звучат так: финансы, инфраструктура, наличие академии. Именно наличие, а не фикция. Чтобы лицензирование было не просто сбором документов, а чтобы был нормальный рабочий процесс. Мы бы хотели проверять это своими силами. Тогда эффективность работы вырастет.

Сезон-2018/19 будет переходным, в сентябре мы объявим все критерии. За этот сезон клубы, которые хотят учавствовать в премьер-лиге и быть ее членами, должны сделать все, чтобы соответствовать критериям. Даже если по спортивным принципам клуб выиграет ФНЛ, но не будет им соответствовать, он просто не будет принят в РФПЛ. Вы все знаете, что всего 5-6 клубов участвуют в обмене между РФПЛ и ФНЛ, покидают премьер-лигу или входят в нее. Мы хотим подтянуть критерии ФНЛ к критериям РФПЛ.

Что касается изменения регламента соревнований, то все эти проблемы мы знаем. Никто не отступал от регламентных - это и о морозе, и об отмене карточек. Если клубы примут эти изменения, то мы внесем их в регламент. Ничего идеального не бывает. За время моего длительного руководства, мне кажется, что каждый год у нас все отлично, идеально, но всякий раз что-то нужно подправлять. Сейчас ведется работа над изменениями в регламенте, но я могу сказать, что ничего идеального не будет. Опять что-нибудь найдется. Завершается первый этап ребрендинга, будет очень привлекательно. В России очень интересный турнир - 5-6 команд борются за выживание, столько же - за путевку в еврокубки. Коллеги из ЕПФЛ отметили это. (Игорь НОВИКОВ)