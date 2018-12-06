Сергей Прядкин: "Семин попросил проголосовать за введение ВАР, чтобы узнать, поддерживают ли инициативу коллеги"

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что был инициатором голосования тренеров и представителей команд лиги за введение ВАР. По его словам, тренер "Локомотива" Юрий Семин попросил проголосовать за введение системы в РПЛ чтобы узнать, поддерживают ли эту инициативу его коллеги.

– Семин в присутствии всех главных тренеров (некоторые команды представляли ассистенты) попросил проголосовать за введение ВАР в РПЛ, чтобы узнать, поддерживают ли эту инициативу его коллеги, – приводят "Известия" слова Прядкина. – Специалисты из всех 16 клубов лиги единогласно поддержали использование технологии. Но есть ряд нюансов, и впреди много работы для поэтапного введения ВАР. Наша задача — успеть внедрить эту систему в решающих матчах Кубка России (полуфинал и финал). А уже с сезона-2019/20 начать использовать ее и на матчах Премьер-лиги.

Ранее стало известно, что было поручен создать рабочую группу по этому вопросу, ее возглавил Владимир Хашиг. Клубы поддержали идею создания единого центра для видеоарбитров в Москве. До 25 декабря рабочая группа должна представить нам отчет на эту тему.