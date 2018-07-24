Сергей Прядкин: "С 2020 года будем получать от продажи телеправ значительно больше"

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал "СЭ", когда лига сможет серьезно увеличить доход от продажи прав на трансляции матчей чемпионата России.

– Когда настанет день, когда лига будет получать за счет продажи телеправ в районе 100 миллионов долларов в год?

– Думаю, это будет в 2020 году. С 2020 года – может быть, даже раньше – у нас будет значительное увеличение заработка от телевизионных прав.

– Почему именно с этого года?

– Потому что в контракте такое стоит... Думаю, тот проект, который наши коллеги разработали – "Матч Премьер" – он достаточно эффективный, и мы выйдем на определенный уровень.

Как ранее сообщал "СЭ", согласно недавно заключенному контракту с "Матч ТВ", который рассчитан на четыре года, лига будет получать 1,7 миллиарда рублей в год (порядка 27 миллионов долларов).

При этом на пресс-конференции, посвященной ребрендингу РПЛ, коммерческий директор лиги Павел Суворов не стал раскрывать финансовые условия соглашения.

– Мы не готовы раскрывать сумму контракта. Но есть минимально гарантированная сумма. И сейчас она выше, чем в предыдущем контракте. И есть привлекательная переменная часть, – отметил Суворов. (Илья АНДРЕЕВ)