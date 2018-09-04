Сергей Прядкин: "РПЛ может проводить выставочные матчи за рубежом. Например, в Катаре"

Президент РПЛ Сергей Прядкин допустил, что российские клубы могут проводить матчи за рубежом. Он отметил, что не исключает проведения Олимп-Суперкубка России в Катаре.

- Мы считаем, что мы можем проводить за рубежом не матчи текущего чемпионата России, а выставочные матчи. Например, Суперкубок России - это отдельный турнир, - сказал Прядкин в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Кстати, у нас уже есть предложения, мы недавно провели переговоры с Катаром. Буквально после окончания ЧМ-2018 я встречался с делегацией Катара во главе с президентом федерации, и мы обсуждали как раз выставочные матчи. Мы это в голове держим. Надо смотреть, насколько это эффективно будет у испанцев.

В своем комментарии Прядкин упоминал контракт, согласно которому матчи чемпионата Испании будут проходить в США.

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