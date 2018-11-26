Сергей Прядкин: "РПЛ категорически против матча "Енисей" - "Ахмат" в манеже"

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал перенос игры 16-го тура "Енисей" – "Ахмат" в манеж Красноярска. Он заявил, что лига в лице клубов категорически против этого решения.

- Лига в лице клубов категорически против проведения матча в манеже. Категорически. Ко мне обратились многие руководители клубов с просьбой разъяснить позицию. Мы изучили документы, сегодня было направлено официальное обращение и письмо в "Енисей". Сегодня к исходу дня, думаю, будет принято решение. (Александр Рогулев)

"Енисей" - "Ахмат": скандал из-за манежа

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