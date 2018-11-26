13:52 | Футбол — РПЛ

Сергей Прядкин: "РПЛ категорически против матча "Енисей" - "Ахмат" в манеже"

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал перенос игры 16-го тура "Енисей""Ахмат" в манеж Красноярска. Он заявил, что лига в лице клубов категорически против этого решения.

 - Лига в лице клубов категорически против проведения матча в манеже. Категорически. Ко мне обратились многие руководители клубов с просьбой разъяснить позицию. Мы изучили документы,  сегодня было направлено официальное обращение и письмо в "Енисей".  Сегодня к исходу дня, думаю, будет принято решение. (Александр Рогулев)

"Енисей" - "Ахмат": скандал из-за манежа

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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