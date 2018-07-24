Сергей Прядкин: "Российская премьер-лига постарается сохранить наработки ЧМ-2018"

Глава РПЛ Сергей Прядкин отметил, что руководство лиги постарается сохранить все, что было отработано во время организации и проведения чемпионата мира по футболу в России.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Новый сезон РПЛ, которая ранее называлась Российская футбольная премьера-лига (РФПЛ), стартует в субботу, 28 июля, матчем "Урал" (Екатеринбург) – "Анжи" (Махачкала).

- Нас точно будут по первым турам сравнивать с проведением чемпионата мира, и мы будем делать все, чтобы наш чемпионат был интересным и привлекательным, - цитирует "РИА Новости" Прядкина. - Постараемся сохранить все то, что было отработано на чемпионате мира, все, что было отработано лигой за прошедшие года. Критики всегда много, но мы сделали очень много с 2001 года.