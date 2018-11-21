Сергей Прядкин: "Россиянин может стать главой УЕФА, у Чеферина ведь получилось"

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в интервью "РИА Новости" выразил мнение, что россиянин в теории мог бы возглавить УЕФА.

– Чеферин – единственный кандидат на выборах президента УЕФА. Выходит, все в Европе им довольны?

– Александера Чеферина я знаю очень хорошо. Как уже отметил выше, он зарекомендовал себя как грамотный и умный специалист, мудрый политик, достойный занимать пост главы УЕФА. Насколько мне известно, от всех ведущих федераций он получил письменную поддержку, в том числе и от РФС. Это говорит лишь о том, что он и его команда находятся на правильном пути.

– В обозримом будущем возможен вариант, что президентом УЕФА будет россиянин?

– А почему бы и нет? Чеферин же стал главой союза.