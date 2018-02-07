Сергей Прядкин: "РФПЛ заинтересована в пивных брендах"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин надеется, что руководители лиги заинтересованы в приглашении пивных брендов в качестве спонсора, чтобы получать дополнительный доход.

– Мы заинтересованы в том, чтобы пивные бренды пришли в футбол, – цитирует "Р-Спорт" Прядкин. – Это дополнительный источник дохода для клубов. Конечно, очень бы хотели, чтобы пиво разрешили продавать на стадионах. Считаем, что пиво – нормальный напиток для цивилизованного боления. Мы всесторонне за борьбу с алкоголизмом. Считаем, что пиво – это настоящий атрибут любого болельщика футбольного не только у нас, но и во всем мире. Знаю, что работа по разрешению возможности продажи пива на стадионах ведется.

Мы бы хотели, чтобы крупные пивные компании стали спонсорами клубов, РФС и РФПЛ. Надеемся, что этот вопрос решится.