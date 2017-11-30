Сергей Прядкин: "РФПЛ выступает за введение лимита на легионеров в заявке, а не на поле"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что лига поддержала предложение о введении в чемпионате России лимита на легионеров по схеме "10+15". Он также добавил, что лимит должен быть в заявке, а не на поле.

Напомним, сейчас в РФПЛ действует лимит, согласно которому в составе команды на поле могут одновременно находиться не более 6 иностранных футболистов.

– Мы дали свою позицию, а дальше решение принимает исполком. Мы поддержали рабочую группу Гершковича – "10+15" в заявке, – приводит ТАСС слова Прядкина. - Вообще, мы за лимит в заявке.

Заседание исполкома РФС, на котором будет обсуждаться вопрос лимита на легионеров, пройдет в декабре.