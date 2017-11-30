Сергей Прядкин: "РФПЛ хочет увеличения стоимости телетрансляций на следующий сезон"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что у РФПЛ есть наработки, за счет которых лига может повысить стоимость телевизионного контракта с "Матч ТВ". Он также добавил, что плотность в турнирной таблице говорит о положительных промежуточных итогах чемпионата России.

– Как продвигаются переговоры с "Матч ТВ"?

– Мы сделали им свое предложение, они нам свое. Затем мы отправили повторное. То есть активно идет процесс переговоров, – сказал Прядкин. – Клубы, в лице РФПЛ, отстаивают свою позицию, а "Матч ТВ" – свою. Все будет в рамках нормальных партнерских отношений. Телеканал не хочет увеличения суммы контракта, а мы хотим. У нас есть определенные наработки, за счет чего мы могли бы, пусть и не значительно, но повысить стоимость контракта.

– За счет чего?

– Мы пока им этого не предлагали. Но в объеме вещательных прав, которые мы предлагаем "Матч ТВ", внутри много различных прав, которые можно разделить. В рамках этого наши коммерческие и маркетинговые службы просчитали, где мы можем повысить стоимость контракта. Но тайны раскрывать я не хочу. Подождите чуть-чуть. После окончания осеннего отрезка чемпионата будет исполком РФС, числа пятнадцатого (декабря. – Прим. "СЭ"), на котором должна наступить ясность. А также мы подведем все промежуточные итоги сезона в РФПЛ и ФНЛ.

– Вы сказали, что скоро пройдет исполком РФС, на котором будут рассматриваться промежуточные итоги. Как считаете, эти итоги положительные?

– Плотность в турнирной таблице говорит о положительных итогах. Много вопросов задается по календарю. Но так бывает каждый год. Все чем-то недовольны. Если мы хотим находиться в равных условиях, то тот календарь, которые играется, ставит всех в равные условия, независимо от того, что кто-то попал на холодное время года. Каждая команда сыграет в чемпионате по два подряд домашних матча. Если мы хотим переносить игры в теплые регионы, когда команды считают, что играть холодно, получается, что не меньше четырех матчей придется играть дома и столько же на выезде. Кто из команд на это пойдет? Поэтому с точки зрения календаря все находятся в равных условиях, а с точки зрения соревнования, турнир достаточно напряженный и интересный. Никто не застрахован от того, что потеряет очки в двух последних турах. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)