Сергей Прядкин: "Решение РФПЛ даст толчок для того, чтобы "Ростов" привел поле в идеальное состояние"

Глава РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что "Ростов" должен успеть восстановить поле стадиона "Олимп-2" до матча 21-го тура чемпионата России против "Краснодара". Сейчас действует запрет на проведение матчей на этой арене из-за плохого качества газона. Поединок состоится 3 апреля.

- Что касается "Ростова", уверен, наше решение даст толчок для того, чтобы они привели поле в идеальное состояние, ведь с учетом их успешного выступления в еврокубках болельщиков на их матчи ходит все больше и больше, - приводит ТАСС слова Прядкина. - Тем более у них есть еще время для этого. Уверен, они успеют. Что касается Казани, мне после решения позвонило руководство "Рубина" и сказало, что мы правильно сделали и теперь они могут привести его в порядок.