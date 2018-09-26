Сергей Прядкин: "Решение по матчу "Енисей" - "Спартак" будет принято в четверг"

Президент премьер-лиги прокомментировал "СЭ" ситуацию с проведением встречи 10-го тура чемпионата России "Енисей" - "Спартак". Игра запланирована на 7 октября, ее проведение в Красноярске проблематично - стадион не имеет сертификата 1-й категории.

Матч 8-го тура "Енисей" - "Урал" хотя и состоялся на домашней арене дебютанта РПЛ, но носил тестовый характер. Сейчас руководство лиги уведомило общественность о том, что на стадионе нет системы контроля управления и доступа зрителей, что по регламенту РПЛ не позволяет проводить там игры турнира.

Клубы предложили вариант обмена кругами – октябрьская встреча может состояться в Москве, а ответная пройдет в апреле Красноярске.

- Решение о том, где пройдет матч, будет принято в четверг, - сказал Прядкин. - Клуб-хозяин должен объявить о месте проведения игры. Пока никакой информации о том, где состоится игра, лига не давала. (Сергей Егоров)

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