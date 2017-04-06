Сергей Прядкин: "Решение о сокращении нужно принимать перед стартом чемпионата"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин в интервью "СЭ" подчеркнул, что сокращение премьер-лиги до 14 команд со следующего сезона невозможно. По его словам, такое решение должно быть коллегиальным и приниматься до старта чемпионата, после которого произойдут изменения.

– Аргументация понятна. Но все равно получается – у Кипра 14 клубов в высшей лиге и у огромной России столько же.

– Я не сторонник рубить сплеча, сокращать ради сокращения. Наоборот, являюсь сторонником того, чтобы клубов было больше, но они не должны быть мыльными пузырями.

– Допускаете, что в следующем сезоне состав участников сократится до 14 клубов?

– Нет. Это должно быть коллегиальное решение лиги. Кроме того, его надо принимать перед стартом чемпионата.

– Кто из клубов выступил инициатором идеи сокращения лиги?

– Это обсуждалось. Не стану говорить кем. Но есть вопросы у тех, кто ищет партнеров, спонсоров, меняет правовую форму и развивается, делает лигу зрелищнее, строит арены, занимается академией, к тем, кто из года в год имеет проблемы и не стремится к развитию. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Сергея Прядкина