Сергей Прядкин: "Радует, что количество болельщиков значительно возросло"

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин отметил, что его радует тенденция к увеличению количества болельщиков на матчах чемпионата страны, что показали первые три тура турнира.

Общая посещаемость матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) в третьем туре составила более 135 тысяч болельщиков. В прошлом году матчи третьего тура чемпионата страны посетили 98590 зрителей.

- Что касается первых трех туров, то нас радует тенденция по посещаемости, - цитирует "РИА Новости" Прядкина. - Нас радует, что количество болельщиков значительно возросло и что в ряде городов, которые принимали матчи чемпионата мира, (наблюдается) высокая посещаемость и активность населения.

Также есть ряд трудностей, с которыми мы столкнулись. Но это текучка, это жизнь, и гладко ничего не проходит.