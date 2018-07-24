Сергей Прядкин: "Публиковать сразу все даты матчей РПЛ невозможно. А недовольные всегда будут"

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин отметил на пресс-конференции, что календарь чемпионата России с датами всех матчей публиковать сразу, до начала турнира, невозможно.

– Переносы – самая наболевшая тема. Она идет еще со времен СССР. Мы не можем публиковать сразу весь календарь. Можем давать расклад по турам, но не по точным датам. Не можем по дням расписать, потому что у нас шесть клубов участвуют в еврокубков. Никогда не будет идеально, всегда будут недовольные, – сказал Прядкин. (Илья АНДРЕЕВ)