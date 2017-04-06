Сергей Прядкин: "Проблем с полями не должно возникнуть до конца сезона"

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин рассчитывает, что команды лиги не будут испытывать проблем с подготовкой полей до конца текущего сезона.

Ряд клубов лиги весной столкнулся с проблемами при подготовке газона. Так, "Томь" проводила домашний матч против "Ростова" в Ростове-на-Дону, а "Крылья Советов" принимали "Локомотив" в Уфе. На некоторое время был наложен запрет на проведение домашних матчей из-за состояния поля на "Ростов".

- Думаю, с учетом прихода тепла проблем с полями до конца чемпионата возникнуть не должно, - цитирует ТАСС Прядкина. - Но рекомендации определенные мы хотим дать, и дадим их достаточно жестко. Понятно, что газон выбирает клуб, регион платит за это деньги. Но бывают случаи, когда мы даем рекомендации положить искусственный газон последнего поколения, а кладут все равно натуральный, который достаточно трудно приживается в данных климатических условиях.

Было много нареканий в адрес "Крыльев Советов", но в этом году они сами признали, что сорвали подготовку поля. То, что они признали это, уже является шагом вперед. Арена к чемпионату мира в Самаре вот-вот будет готова, проблем с полем там быть не должно. А на "Металлурге", который будет резервным, наверное, имеет смысл постелить искусственный газон.