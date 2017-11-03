Сергей Прядкин: "Приложили много усилий, чтобы максимально смягчить наказание "Спартака" за файер в Мариборе"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что системы управления доступа (СКУД) и идентификации болельщиков (СИБ) практически готовы для внедрения в чемпионат России, информирует RT. Прядкин подчеркнул, что контроль доступа и тщательный досмотр на стадионах значительно помог в борьбе с пиротехникой на трибунах.

- Со следующего сезона в РФПЛ должны заработать системы контроля и управления доступа (СКУД) и идентификации болельщиков (СИБ), как новые технологии отразятся на жизни футбольных болельщиков?

- Это две системы, которые будут работать вместе. Каждому болельщику выдадут карту, которая при проходе на стадион прикладывается к специальному турникету, после чего вся информация попадает в единый центр. Система будет отсеивать нарушителей закона, добропорядочным болельщикам дверь на стадион откроется. На сегодняшний день система СКУД установлена на всех стадионах РФПЛ, СИБ также уже разработан. Все продумано до мелочей, пробок на входах на футбольные арены не будет. У нас есть позитивный опыт перед глазами, это паспорт болельщика, который был использован на Кубке конфедераций. Все матчи прошли цивилизованно, на трибунах были дети, люди с ограниченными возможностями, VIP-персон - отзывы положительные.

- Но ведь и без подобных мер болельщики стали вести себя спокойнее. Как удалось сократить количество пиротехники на матчах РФПЛ?

- Да, это действительно так. За счет контроля доступа и тщательного досмотра на стадионах вопрос с применением пиротехники удалось частично решить. Кроме того, свои плоды принесла и работа по обеспечению безопасности на стадионах.

- Позицию по пиротехнике менять не будете? Если она не летит на поле или в соседний сектор, в чем ее опасность?

- Здесь двоякая ситуация. С одной стороны, это элемент празднования голов и своеобразное украшение матча, с другой - очень травмоопасное развлечение. Почти вся Европа выступает за полный запрет пиротехники, исключение только Балканы. Кроме того, во многих странах фаер-шоу уголовно наказуемы. И понятно почему: вспомните ситуацию с Антоном Шуниным, да и в целом точечно отследить и проконтролировать такие проявления очень сложно.

- "Спартак" пострадал в Мариборе именно из-за бесконтрольности? Один неустановленный до сих пор фанат произвел выстрел из ракетницы, за что поплатился весь клуб.

- Конечно. Вы знаете, сколько стоило смягчение наказания для красно-белых? Я лично, вместе с РФС участвовал в процессе переговоров с УЕФА, мы приложили много усилий чтобы санкции в отношении российской команды были максимально лояльными. Но в целом, по нашему чемпионату ситуация становится лучше, возьмем для наглядного примера статистику: в 14 турах РФПЛ прошлого сезона пиротехнические средства были использованы около 30 раз, сейчас - всего пять случаев.