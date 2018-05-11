Сергей Прядкин: "Предложение "Матч-ТВ" по телеправам выглядит убедительно"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что 25 мая на общем собрании будет рассмотрен вопрос о телеправах РФПЛ. По его словам, на данный момент есть два предложения по покупке.
– Что касается вопроса реализации наших медийных прав, мы рассматриваем предложение, которое нам поступило, – сказал Прядкин.
– Новое?
– Нет, те, которые были. Принято решение продолжать консультации и 25-го состоится еще одна рабочая группа. Решение будет внесено на общее собрание.
– То есть на телеправа сейчас два претендента или один?
– Существуют два, но мы очень дорожим отношениями с нашим старым партнером. Предложение, которое нам сделал "Матч-ТВ", выглядит убедительно, но есть нюансы, которые клубы попросили доработать. Сделаем это и 25-го числа вынесем на общее собрание. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
баламошка
Прядкина слишком много в последнее время. Болтовню бредовую надоело слушать, он бы хоть научился как Виталик фроммайхартить, чтоб это улыбку у людей вызывало, одаривало нас, рабов, положительными эмоциями и лучиками тепла)
16:24
баламошка
Вот врёт же как обычный чинуша! Кто там второй был?! Фиктивная ересь какая-нибудь. Потом скажут, что Первый хотел(Эрнст мечтал прям, как обычно), но Матч ТВ сделал предложение от которого невозможно было отказаться)
16:22
баламошка
Чё за ржака вообще? У нас же вроде всё спортивное телевидение в России, кроме мелкопоместных местных каналов, принадлежит Газпрому-мечты сбываются, поэтому из кого они там выбирают? Матч Тв или Матч Тв? Или ТНТ вдруг захотел с Муз ТВ чемпионат России показывать? Тьфу всем в рот, кароч)
16:20