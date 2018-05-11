Сергей Прядкин: "Предложение "Матч-ТВ" по телеправам выглядит убедительно"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что 25 мая на общем собрании будет рассмотрен вопрос о телеправах РФПЛ. По его словам, на данный момент есть два предложения по покупке.

– Что касается вопроса реализации наших медийных прав, мы рассматриваем предложение, которое нам поступило, – сказал Прядкин.

– Новое?

– Нет, те, которые были. Принято решение продолжать консультации и 25-го состоится еще одна рабочая группа. Решение будет внесено на общее собрание.

– То есть на телеправа сейчас два претендента или один?

– Существуют два, но мы очень дорожим отношениями с нашим старым партнером. Предложение, которое нам сделал "Матч-ТВ", выглядит убедительно, но есть нюансы, которые клубы попросили доработать. Сделаем это и 25-го числа вынесем на общее собрание. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)