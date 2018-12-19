Сергей Прядкин: "Практически все члены исполкома поблагодарили Алаева за проделанную работу"

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин, который будет исполняющим обязанности президента Российского футбольного союза (РФС), рассказал, что практически все члены исполкома поблагодарили Александра Алаева за проделанную работу.

Напомним, что Алаев исполнял обязанности президента РФС с тех пор, как Виталий Мутко в конце декабря 2017 года приостановил деятельность на посту. В мае Мутко был назначен вице-премьером РФ по строительству.

- Спасибо Алаеву за проделанную работу. Практически все члены исполкома поблагодарили его за это, - заявил Прядкин.

Исполком РФС назначил дату проведения внеочередной отчетно-выборный конференции РФС на 22 февраля 2019 года. До этого момента исполняющим обязанности президента РФС будет глава российской премьер-лиги Сергей Прядкин. В среду стало известно, что Виталий Мутко покидает пост президента РФС. (Андрей Михайлов)

Виталий Мутко покидает пост президента РФС. Live!