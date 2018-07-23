Сергей Прядкин: "Посмотрите, как болели на ЧМ-2018: играют другие команды, а кричат "Россия"

Президент РПЛ Сергей Прядкин в интервью "Известиям" выразил уверенность, что у российских фанатов не будет проблем с полицией после завершения чемпионата мира-2018. По его словам, с болельщиками были проведены разъяснительные беседы.

– Сотрудники полиции очень лояльно вели себя во время чемпионата мира по отношению и к иностранным болельщикам, и к российским. Нет опасений, что это немного "разбалует" фанатов?

– Все были проинструктированы. Уверен: проблем не будет и в дальнейшем. В преддверии чемпионата мира полиция, органы правопорядка провели большую работу. Проводили разъяснения в фанатских объединениях. Это очень большой позитивный опыт, в том числе и для нас. Посмотрите, как болели. Играют другие команды, а кричат: "Россия". В последние годы у нас с полицией очень хорошие отношения. Во многом это заслуга нашего директора по безопасности Александра Мейтина. Это большая заслуга и клубов, их служб безопасности. И сами фанаты также работают на обеспечение безопасности на трибунах. Я не думаю, что есть почва для опасений. Я тоже боялся, что будет очень жесткий досмотр во время ЧМ. И он на самом деле был тщательным, но при этом проводился очень профессионально и быстро.