Сергей Прядкин: "Посещаемость РПЛ на 30 процентов выше прошлогодней, нас тащат лидеры"

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что повышение посещаемости в сезоне-2018/19 во многом произошла за счет лидеров лиги.

- Нам удалось сохранить эту атмосферу, которая была на чемпионате мира, на российский чемпионат. После Суперкубка были очень высокие оценки от всех. Мы понимали, что ближе к Новому году будет снижение посещаемости, все-таки становится холодно. Но сейчас средняя посещаемость все равно на 30% выше, чем в прошлом сезоне. Конечно, это тащат лидеры. По примеру "Локомотива" мы видим, что менеджмент может достигать целей, которые поставил. Тот план, который мы наметили, будем его реализовывать. (Александр Рогулев)

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