Сергей Прядкин: "Посещаемость некоторых клубов РФПЛ вызывает озабоченность"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что посещаемость матчей некоторых клубов чемпионата России в текущем сезоне вызывает озабоченность, хотя турнир проходит на высоком спортивном уровне. По данным официального сайта РФПЛ, матчи текущего чемпионата посетили 1 миллион 392 человека, то есть средняя посещаемость составляет 11 368 болельщиков. Самым посещаемым клубом является "Спартак" (в общем – 244 550 зрителей), меньше всего зрителей приходит на матчи "Томи" (63 074).
– Чемпионат проходит на достойном спортивном уровне, – цитирует ТАСС Прядкина. – Конечно, вызывает озабоченность посещаемость матчей некоторых клубов, которым вместе с премьер-лигой надо активнее работать в данном направлении. Не до конца отрегулированы вопросы, связанные с деятельностью контроллеров-распорядителей, их взаимодействия с полицией, над чем мы сейчас совместно с РФС работаем.
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Средняя посещаемость матчей чемпионата России гораздо ниже озвученных 11-ти с лишним тысяч зрителей. В каждом матче указана посещаемость кратная тысяче или, в лучшем случае, полутысяче, а это значит, что такие данные в протокол записываются (с потолка), или на глазок и обязательно в сторону завышения численности. Реально на матчах РФПЛ в среднем 7 - 8 тысяч зрителей, но, скорее всего, и это завышенная цифра. Третий дивизион Англии собирает намного больше болельщиков на матчах.
14:49