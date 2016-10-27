Сергей Прядкин: "Посещаемость некоторых клубов РФПЛ вызывает озабоченность"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что посещаемость матчей некоторых клубов чемпионата России в текущем сезоне вызывает озабоченность, хотя турнир проходит на высоком спортивном уровне. По данным официального сайта РФПЛ, матчи текущего чемпионата посетили 1 миллион 392 человека, то есть средняя посещаемость составляет 11 368 болельщиков. Самым посещаемым клубом является "Спартак" (в общем – 244 550 зрителей), меньше всего зрителей приходит на матчи "Томи" (63 074).

– Чемпионат проходит на достойном спортивном уровне, – цитирует ТАСС Прядкина. – Конечно, вызывает озабоченность посещаемость матчей некоторых клубов, которым вместе с премьер-лигой надо активнее работать в данном направлении. Не до конца отрегулированы вопросы, связанные с деятельностью контроллеров-распорядителей, их взаимодействия с полицией, над чем мы сейчас совместно с РФС работаем.