Сергей Прядкин: "Подходы к членству в РФПЛ должны быть очень жесткими"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что нужно жестче относиться к членству команд в лиге. Руководитель отметил, что больше не должна повторяться история с матчем "Крылья Советов" – "Локомотив" (0:3) в 18-м туре чемпионата. Встреча была перенесена в Уфу из Самары, а игру посетили полторы тысячи человек.

– Нельзя, чтобы было так: клуб выходит в РФПЛ, набирает игроков, а потом ему негде играть или его игры переносят в другие города, куда не могут приехать собственные болельщики, а потом нас все критикуют за организацию, – цитирует ТАСС Прядкина. – Пожелание исполкома – жестче относиться к этому, и мы только "за". Лет шесть мы говорим о том, что подходы к членству в РФПЛ должны быть очень жесткими.

Нужно сделать так, чтобы клубы ФНЛ подтягивались к клубам РФПЛ. Сейчас в ФНЛ есть те команды, которые борются за выход, это, как правило, одни и те же коллективы, но иногда есть исключения.