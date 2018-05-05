Сергей Прядкин: "Победитель чемпионата России получит 368 миллионов рублей"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что победитель чемпионата сезона-2017/2018 получит 368 миллионов рублей призовых.

– Победитель чемпионата получит 368 миллионов рублей (около 5,8 миллионов долларов), команда, занявшая второе место, - 316 миллионов (около 5 миллионов), – цитирует ТАСС Прядкина. – Третье - 290 миллионов (около 4,6 миллионов). Клуб, закончивший чемпионат на четвертом месте, - 263 миллионов (около 4,2 миллионов), пятом - 237 миллионов (около 3,7 миллионов), шестом - 211 миллионов (около 3,3 миллионов).