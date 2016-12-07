Сергей Прядкин: "Ожидаю драматичную концовку чемпионата"

Гостем авторской программы "Начистоту" обозревателя Александра ЛЬВОВА стал президент РФПЛ Сергей Прядкин. По его словам, концовка чемпионата России будет очень драматичной.

– На чем прежде всего остановите внимание в первой части чемпионата?

– На том, что весной продолжится ожесточенная борьба за еврокубковые места. В последние годы мы до последнего не знали, кто будет чемпионом, кто завоюет право представлять Россию в Европе, а кто покинет элитный дивизион. Уверен, что и нынешний чемпионат не будет отличаться от предыдущих. Возможно, борьба за призовую тройку будет еще более напряженной. Непростая ситуация и в нижней части турнирной таблицы, нас ждет сражение за выживание. Концовка чемпионата ожидается хорошей и драматичной. К сожалению, финиш этого года подпортила погода. Но это было ожидаемо, все-таки снег выпадает в ноябре – декабре. Учитывая опыт последних четырех лет, когда было достаточно тепло, мы как-то с оптимизмом смотрели и на этот чемпионат. Вот у меня календарь перед глазами, плотность которого позволяла иметь всего один резервный день – 26 февраля. Больше даже не могли найти, потому что еще есть Кубок России, который тоже важен с точки зрения участия в еврокубках.

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