Сергей Прядкин: "Отмена лимита не обсуждается. Критерии к легионерам будут жесткие"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что работа над новым лимитом на легионеров продолжается. По его словам, вариант с полным отменом лимита не рассматривается.

– Пока сложно сказать. Рабочая группа РФС выступила за формат "10 легионеров и 15 россиян в заявке". Есть мнение "9+16", есть "8+17", – цитирует ТАСС Прядкина. – Работа продолжается. Конечно, основная роль здесь будет за руководством РФС, но и наш комитет обозначит свою позицию. До совета при президенте (после которого, как ранее заявлял Виталий Леонтьевич Мутко, скорее всего, пройдет исполком РФС) мы выскажем свою позицию.

Вариант с полной отменой лимита не обсуждался.

– К иностранным игрокам будут жесткие требования?

– Да, критерии будут достаточно жесткие. Все перечислить сейчас сложно, но это и участие в матчах национальной сборной, и участие в еврокубках, и рейтинг национальных сборных. Около десяти вариантов есть, но мы остановимся на трех-четырех.