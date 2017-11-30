Сергей Прядкин: "Окончательная ясность с лимитом на легионеров наступит в декабре"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что окончательная ясность, связанная с тем, какой лимит на легионеров будет в чемпионате России в следующем сезоне, наступит на заседании исполкома РФС в декабре. Он также добавил, что заседание пройдет по окончании первой части чемпионата.

– Позиция обозначена, она поставлена президентом РФС Виталием Леонтьевичем Мутко. Мы нашу позицию довели до РФС, – приводит ТАСС слова Прядкина. - Будет исполком по окончании первой части чемпионата, на котором окончательно наступит ясность. На исполкоме будут подведены итоги и текущие вопросы, которые касаются и этой наболевшей темы.

Напомним, сейчас в РФПЛ действует лимит, согласно которому в составе команды на поле могут одновременно находиться не более 6 иностранных футболистов.

Сергей Прядкин: "РФПЛ выступает за введение лимита на легионеров в заявке, а не на поле"