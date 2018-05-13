Сергей Прядкин: "Очень интересный чемпионат, непредсказуемый до последнего момента"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин считает, что чемпионат России в сезоне-2017/18 получился очень зрелищным. Руководитель премьер-лиги поблагодарил команды из то, что турнир получился очень интересным.

- Могу высказать не только свою оценку, но и оценку болельщиков и специалистов, потому что активно с ними общался последние два тура непосредственно на матчах, – цитирует ТАСС Прядкина. – Очень интересный чемпионат, непредсказуемый до последнего момента, и даже в последнем туре произошли изменения в турнирной таблице. Очень жесткая борьба была внизу.

Чемпионат удался, он получился очень зрелищным. Могу отметить, что этот чемпионат поддержал тенденцию последних трех-четырех сезонов, когда каждый мог победить каждого, настолько все непредсказуемо. Один из самых интересных чемпионатов на моей памяти. Просто хочется сказать спасибо клубам и командам за очень интересный чемпионат.

Как обычно, не обошло без шероховатостей, но это нормально для всех крупных соревнований. Не хочу сейчас конкретизировать, напомню лишь, что клубам необходимо думать не только о результатах, но и об условиях игры, материальной базе, о том, что ты из себя представляешь в целом.

"Локомотив" выступал стабильно и заслуженно победил. Есть проблемы у "Спартака": команда после не совсем удачного старта начала выступать стабильно, но концовка удивила. Хотелось бы отметить ЦСКА, который в очередной раз пробился в Лигу чемпионов. Интересная и самобытная команда в "Зените", думаю, им нужно время, чтобы стабилизировать состав и притереться друг к другу.

Очень интересная команда в "Динамо", где с приходом на пост главного тренера Дмитрия Хохлова раскрылись молодые игроки. Стабильно играют постоянные участники лиги – и "Ахмат", и "Уфа", и "Урал", и "Арсенал". Даже "Тосно" и "СКА-Хабаровск", которые вылетели, порой показывали отличную игру.

Напомним, по итогам сезона-2017/18 премьер-лигу покинули "Тосно" и "СКА-Хабаровск", их места займут "Оренбург" и "Крылья Советов". В стыковых матчах за место в элите российского футбола сыграют пары "Амкар" – "Тамбов" и "Анжи" – "Енисей". Первые встречи пройдут 17 мая, ответные – 20 мая.

Старт нового сезона чемпионата России, предварительно, запланирован н 28-29 июля.

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