Сергей Прядкин: "Оборудование ВАР очень дорогое. Если ФИФА его оставит – хорошо"

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился своим впечатлением от использования системы ВАР на чемпионате мира-2018. По его мнению, видеоассистент рефери нуждается в доработке, но при этом он надеется, что ФИФА разрешит России оставить себе оборудование.

– Система ВАР оставила двоякое впечатление. Эту тему мы много обсуждали со специалистами даже в ходе игры нашей команды, – цитируют "Известия" Прядкина. – Иногда не совсем понятно: мы видим, что футболист явно находится в положении "вне игры", ждем, когда боковому подтвердят, что он в офсайде. Проходит время, и только тогда он поднимает флажок. Это непонятно ни игрокам, ни тренерам. Я думаю, ВАР требует шлифовки, более детального рассмотрения вопроса, когда именно прибегать к просмотру повтора. К примеру, были ситуации, когда ВАР надо было использовать, но арбитры почему-то отказывались. Я небольшой знаток системы, хотя и изучал, как она действует. Мне кажется, что есть некоторое недопонимание и у специалистов, и у болельщиков. С другой стороны, это огромное подспорье судьям, особенно в спорных эпизодах: взятие ворот, рука, карточка. Это достаточно дорогое оборудование. FIFA его снимает после турнира. У нас же есть несколько клубов, в частности "Краснодар", которые в тестовом режиме используют у себя эту систему. Думаю, со временем мы попробуем ее ввести, потому что спорных эпизодов бывает очень много, но я, сидя на трибуне, вижу, что у болельщиков и некоторых специалистов оценка неоднозначная.

– То есть ФИФА полностью забирает оборудование?

– Оно очень дорогое. Если оставят – хорошо, мы его будем использовать, но пока окончательного решения нет. Мнения у людей по поводу системы разные. Знаю, что руководство УЕФА очень настороженно относится к ВАР.