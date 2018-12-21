Сергей Прядкин - о приходе Геркуса в менеджмент РПЛ: "Не слушайте чушь"

Исполняющий обязанности президента РФС Сергей Прядкин заявил, что не стоит верить слухам по поводу того, что президент "Локомотива"​ Илья Геркус возглавит РПЛ. Ранее появилась информация, в менеджменте московского клуба могут произойти изменения.

– Не опасаюсь за свое место, – приводит пресс-служба телеканала 360 слова Прядкина. – Я и на пресс-конференции сказал: "Не слушайте чушь". Не забывайте одну вещь, премьер-лига – живой организм из 16 клубов. Нужно, чтобы тебя поддержали минимум девять. Поверьте, я очень уверенно здесь себя чувствую с точки зрения поддержки. РФС – другое дело, там выборы намного сложнее – регионы, организации.

– Почему не хотите баллотироваться сами? Дело в финансовой защищенности?

– В 2012 году я конкурировал на выборах президента РФС с Николаем Толстых, и, безусловно, у меня была экономическая поддержка. Все же в лиге мы приобрели важных партнеров. Думаю, мне было бы полегче. Но не из-за этого я не хочу идти. Мне очень нравится работать в РПЛ, у меня большие планы. Хотим и дальше с коллегами развивать лигу.