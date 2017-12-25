Сергей Прядкин: "Ни о каких выдвижениях Сорокина и речи не шло"

Вице-президент РФС Сергей Прядкин рассказал о том, что бюро исполкома союза, первый вице-президент и два вице-президента останутся без изменений. По его словам, гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин присутствовал на заседании как рядовой член исполкома.

– Обсуждался ли новый состав института вице-президентов?

– Нет. Никого не выбирали и выбирать не будут. Все остается в том же составе. Без изменений останется бюро исполкома, первый вице-президент и два вице-президента.

– Заходила ли речь о новой роли гендиректора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина?

– Нет. Он присутствовал на заседании как рядовой член исполкома. Ни о каких его выдвижениях и повышении его статуса речь не шла.

– Пока Виталий Леонтьевич судится, у него нет времени исполнять обязанности?

– Дело больше в моральной точке зрения и личного престижа. (Сергей ЕГОРОВ)