Сергей Прядкин: "Ни о каких выдвижениях Сорокина и речи не шло"

Вице-президент РФС Сергей Прядкин рассказал о том, что бюро исполкома союза, первый вице-президент и два вице-президента останутся без изменений. По его словам, гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин присутствовал на заседании как рядовой член исполкома.
– Обсуждался ли новый состав института вице-президентов?
– Нет. Никого не выбирали и выбирать не будут. Все остается в том же составе. Без изменений останется бюро исполкома, первый вице-президент и два вице-президента.
– Заходила ли речь о новой роли гендиректора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина?
– Нет. Он присутствовал на заседании как рядовой член исполкома. Ни о каких его выдвижениях и повышении его статуса речь не шла.
– Пока Виталий Леонтьевич судится, у него нет времени исполнять обязанности?
– Дело больше в моральной точке зрения и личного престижа. (Сергей ЕГОРОВ)
Lars Berger
Прядкин всегда производит впечатление чрезвычайно честного человека. У которого муха не пролетит! Я бы его назвал ЧЧЧ - чрезвычайно честный человек.
21:42 25 декабря